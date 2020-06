Cosa fare a Modena e provincia: 10 idee per il weekend

1 - PARVA NATURALIA, IL MERCATINO DEL BIOLOGICO RIPRENDE IN PIAZZA ROMA. Il 13 e 14 giugno, Modena torna ad essere punto di riferimento del biologico certificato e si prepara ad accogliere il mondo del biologico e i suoi protagonisti, produttori e consumatori. Inizia infatti la 17° edizione di Parva Naturalia, la festa mercato delle colture biologiche tipiche.

2 - SALOTTO IN FIORE, COLORI E PROFUMI INVADONO IL CENTRO STORICO DI MARANELLO. Per tutta la giornata di domenica 14 giugno, andrà in scena il “Salotto in fiore”, il primo di una serie di eventi che animeranno la città di Maranello per la primavera estate. Alla mostra mercato florovivaistica sarà possibile acquistare piante e fiori per tutti i gusti.

3 - IN PIAZZA GRANDE UNA SANTA MESSA IN RICORDO DELLE VITTIME DEL CORONAVIRUS. Una Messa in suffragio dei defunti nella pandemia Covid-19, presieduta dall’arcivescovo Erio Castellucci in Piazza Grande in occasione della celebrazione del Corpus Domini. L’iniziativa dell’Arcidiocesi di Modena–Nonantola, condivisa con il Comune di Modena, riunirà l’intera comunità di fedeli e cittadini nella serata di domenica 14 giugno nella memoria delle persone morte a causa del coronavirus.

4 - RIAPRE IL MUSA DI CASTELNUOVO, PRIMO MUSEO D'ITALIA DEDICATO AI SALUMI. Il MUSA, Museo della Salumeria Villani di Castelnuovo Rangone, riapre sabato 13 giugno con le nuove misure di sicurezza e con tre novità: aperture serali, nuovo omaggio al termine della visita, e biglietto acquistabile online.