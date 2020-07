Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - CONCENTRICO, IL FESTIVAL DEL TEATRO ALL'APERTO ARRIVA ALLA V EDIZIONE. Dal 19 al 21 luglio, si alzerà il sipario sul centro storico di Carpi, con la quinta edizione di Concentrico - Festival di Teatro all’aperto: tre serate per tre spettacoli assolutamente imperdibili con grandi nomi del panorama teatrale e non solo e una prima nazionale prodotta da Concentrico Factory.

2 - MIRANDOLA, TRE GIORNI DI STREET FOOD PER 'SPILUCCARE' IN COMPAGNIA. Si 'spiluccherà' per tre giorni, da sabato 18 a lunedì 20 luglio in piazza Costituente a Mirandola grazie allo Street Food. Una sorta di “piccolo giro d’Italia del cibo di strada”, con “puntatine” di cucina ispanica, continentale e d’oltre oceano, ed asiatica.

3 - "ALTO ADIGE A TAVOLA", UN WEEKEND DI SAPORI A CASTELFRANCO. Da venerdì 17 a domenica 19 luglio 2020, ospitato nella cornice di Corso Martiri a Castelfranco Emilia, si terrà l’edizione estiva di "Alto Adige a Tavola", una proposta che potrà far assaporare momenti di convivialità immersi in una tipica atmosfera alto atesina.

4 - FESTA DE L'UNITA': QUESTO FINE SETTIMANA A MARANELLO, ALBARETO E SORBARA. Inaugura questo fine settimana la Festa de l'Unità di Maranello, che vedrà sul proprio palco il vice-segretario nazionale del Partito Democratico Andrea Orlando, insieme al Sindaco Luigi Zironi. Negli stessi giorni, Festa de l'Unità anche ad Albareto, che proseguirà per due weekend consecutivi. Ancora, dal 17 al 19 luglio, il Circolo Pd di Bomporto organizza la Festa de l'Unità di Sorbara.