Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - PARVA NATURALIA, LA FIERA DEL BIOLOGICO E DEGLI ARTIGIANI TORNA IN PIAZZA ROMA. Modena diventa la capitale del biologico sensoriale. Parva Naturalia, giunta alla sua XII edizione, è la festa mercato delle colture biologiche sensoriali, che sarà ospitata questo fine settimana in piazza Roma, nel centro storico di Modena, con un itinerario sensoriale che si svilupperà tra bancarelle di falegnameria, vivai e degustazioni di prodotti.

2 - MAGICO 2019, A SAN FELICE UN OMAGGIO AL CIRCO BARNUM. E' l’arte circense, e in particolare l’ultra-centenario Circo Barnum su cui è calato il sipario nel 2017, il tema a cui si ispira l’edizione 2019 del Magico di San Felice sul Panaro. Per le strade di San Felice infatti, domenica pomeriggio sfileranno i figuranti che andranno ad interpretare i personaggi più comuni del mondo circense come funamboli, acrobati, clown e giocolieri ma anche i “fenomeni da baraccone”: la donna cannone e la donna barbuta, gemelli siamesi e incantatrici di serpenti, fachiri e mangiatori di spade.

3 - FIERA DI MODENA, 81° EDIZIONE TRA GUSTO, SPETTACOLI E SHOPPING. Una manifestazione per tutta la famiglia, da vivere sette giorni su sette, all’insegna del divertimento e del coinvolgimento totale tra spettacoli, mostre d’arte con quadri, sculture, opere grafiche e costumi cinematografici, esposizioni di libri, laboratori, showcooking e degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio a cui si aggiungono innumerevoli esibizioni e dimostrazioni sportive, dal volley al lancio del coltello, passando per l’arrampicata, la danza, le arti marziali.

4 - TORNA A CASTELNUOVO IL MERCATINO DA FORTE DEI MARMI. Torna a Castelnuovo Rangone l'immancabile appuntamento primaverile con il Mercatino da Forte dei Marmi, che occuperà il centro storico per tutta la giornata di domenica. Dal mattino infatti, Via Zanasi ospiterà uno dei mercati più rinomati d'Italia, caratterizzato per varietà e qualità dei prodotti, dove sarà possibile ammirare e acquistare capi, biancheria, calzature e pelletteria della collezione estiva provenienti dall'esclusivo artigianato fiorentino, e molto altro ancora.