Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - SASSUOLO IN FIORE, IN CENTRO STORICO SBOCCIA LA PRIMAVERA. Rose antiche come la Variegata di Bologna, rose profumate e colorate, ibride e rare dalla Toscana, Liguria, Lombardia e dal Veneto, saranno le protagoniste di Sassuolo in Fiore. Il centro storico di Sassuolo si trasforma in un grande giardino a cielo aperto grazie alla kermesse florovivaistica in programma sabato e domenica. Da Piazza dei Martiri a via Battisti, da Piazza piccola a via Mazzini e via XX Settembre, saranno in mostra tantissime varietà di fiori e piante, pronte per adornare balconi, giardini e appartamenti.

2 - 61ª EDIZIONE LIBRIAMODENA, IN PIAZZA GRANDE MERCATINO E INCONTRI CON GLI AUTORI. All’interno del Tour culturale intitolato Libriamodena, le case editrici dell’Associazione Editori Modenesi torneranno sotto i portici di Piazza Grande nel fine settimana per incontrare lettori affezionati e nuovi lettori, turisti curiosi e assidui frequentatori del centro per raccontare storie del territorio e non solo, per divertire grandi e piccini e presentare le novità editoriali fresche di stampa.

3 - FIORANO, INAUGURA LA IV EDIZIONE DELL'ENNESIMO FILM FESTIVAL. Inizierà venerdì la quarta edizione dell’Ennesimo Film Festival che fino a domenica riempirà Fiorano Modenese di attività, proiezioni e ospiti internazionali tutte ad ingresso gratuito. Tantissime le novità, prima fra tutte il coinvolgimento di più luoghi della città fra cui il BLA, la Ludoteca Barone Rosso e ovviamente la Nuvola che per tutta la durata del Festival ospiterà, per la prima volta nel Distretto Ceramico, Odissea Virtuale una sezione di film a 360° visibili tramite i visori di realtà aumentata.

4 - "PASSA LA PAROLA", IL FESTIVAL DI LETTURA PER RAGAZZI TORNA IN CITTA'. "Leggere tutti, leggere ovunque”. È questa la parola d’ordine dell’ottava edizione di “Passa la parola”, il festival di lettura per ragazzi in programma a Modena da venerdì a domenica con oltre quaranta protagonisti, tra autori, artisti e illustratori, e più di cinquanta eventi, tutti gratuiti, diffusi in biblioteche, piazze, scuole ma anche musei, giardini, strade, case.