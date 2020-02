Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

1 - MODENANTIQUARIA, TORNA IL SALOTTO DI ANTIQUARIATO PIU' FAMOSO D'ITALIA. La bellezza non ha età, si dice. Ma tante volte gli anni e i secoli contribuiscono a creare bellezza. Modenantiquaria è la più longeva e visitata mostra di alto antiquariato in Italia: negli ultimi tre anni ha superato il record di trentaseimila visitatori, e per questa edizione, in programma dall'8 al 16 febbraio a ModenaFiere, i numeri attesi sono altrettanto elevati.

2 - FORUM MONZANI, UNA SERATA DI BENEFICENZA PER LA CASA DI FAUSTA IN COMPAGNIA DEI BIG DEL CABARET. Nella serata di sabato, Gene Gnocchi, Gianluca Impastato, Leonardo Manera, Dario Ballantini e Maurizio Lastrico daranno vita ad uno spettacolo di cabaret assolutamente imperdibile. I proventi dell’evento saranno destinati a sostegno dei progetti associativi di ASEOP Odv (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica) ed in particolare alla gestione e alla manutenzione della Casa di Fausta.

3 - "SAMUSA'", IL NUOVO SPETTACOLO DI VIRGINIA RAFFAELE DEBUTTA A MODENA. Questo fine settimana debutta in prima assoluta al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola Samusà, il nuovo spettacolo di Virginia Raffaele, attrice e conduttrice televisiva, specializzata in ruoli comici e in imitazioni. Dopo svariati successi televisivi Virginia torna al suo primo amore, il teatro, e lo fa con uno spettacolo completamente nuovo dal titolo Samusà.

4 - J-AX AL CENTRO COMMERCIALE LA ROTONDA CON IL SUO NUOVO ALBUM "REALE". Sabato 8 febbraio al Centro Commerciale La Rotonda arriverà il rapper milanese J-Ax: l’artista incontrerà tutti i fan per firmare le copie del suo nuovo album “ReAle” e scattare foto insieme. In più una grande sorpresa per i presenti: un esclusivo mini live unplugged.