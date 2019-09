"WelFARE? Benfatto!": in Galleria Europa una mostra dedicata alle politiche sociali dell'UE

Una consulenza per la riorganizzazione di una piccola azienda che consente a un padre divorziato di conciliare lavoro e gestione dei figli e il sostegno a un progetto di ricerca che apre la porta a un impiego a tempo indeterminato per un giovane ingegnere, entrambi arrivati attraverso fondi europei per l’inclusione e l’equità. Sono solo due delle storie raccontate in “WelFARE? Benfatto!”, la mostra dedicata alle politiche sociali dell’Unione Europea e a come incidono nella vita quotidiana dei cittadini allestita in Galleria Europa, il Centro di informazione Europe Direct del Comune di Modena, in piazza Grande 17, da venerdì 13 settembre in occasione del festivalfilosofia sulla Persona.

La mostra, che nei tre giorni del festival, fino a domenica 15 settembre, propone anche quiz e laboratori interattivi per ampliare la propria conoscenza sull’Unione Europea, sarà presentata venerdì 13 settembre alle 16 con la partecipazione del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina.

L’Europa è al primo posto nel mondo per il welfare e la protezione sociale dei suoi cittadini, una priorità sancita già nei Trattati di Roma del 1957. Cinquant’anni dopo, nel 2017, per promuovere nuovi e più efficaci diritti le istituzioni europee hanno approvato il Pilastro europeo dei diritti sociali, linee di indirizzo per gli Stati membri incentrate su venti principi chiave divisi in tre aree: uguali opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale adeguata e sostenibile. La mostra, costruita in collaborazione con la Rappresentanza a Milano della Commissione Europea utilizzando i materiali delle campagne promosse dalle istituzioni europee #socialrights e #thisistheEU, illustra i venti principi chiave e anche lo stato di attuazione nei singoli paesi, Italia in particolare, oltre a sfidare i visitatori con un quiz sulla loro conoscenza delle politiche sociali europee.

Durante il Festivalfilosofia la mostra “WelFARE? Benfatto!” sarà visitabile dalle 9 alle 22 venerdì 13 e sabato 14 settembre; dalle 9 alle 18 domenica 15.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a mercoledì 25 settembre negli orari di apertura della Galleria Europa: il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 18.30; martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13.