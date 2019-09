"What a wonderful gospel", 25 anni di passione e musica al Teatro Michelangelo

What a Wonderful Gospel, una serata all’insegna della musica per festeggiare insieme a voi le nozze d’argento dei Serial Singers. Sì perché i Serial Singers Gospel Choir sono nati esattamente venticinque anni fa, nel 1993 (Sarebbero 26 anni, ma non sottilizziamo). Il coro era già attivo da cinque anni con diversi nomi e diversi direttori ma è stato nel 1998 che nacque e prese forma il gruppo come lo conosciamo ora. Del gruppo originale non sono rimasti in molti, altri coristi e altri direttori si sono avvicendati, ma il nome da allora è rimasto.

Adesso, passati tanti anni, direttori, musicisti e coristi sotto i ponti, il pianista, il Maestro Roberto Penta, è diventato anche il Direttore Artistico del coro. A lui si deve il nuovo impulso verso armonie raffinate, ricerca di colori musicali e rivisitazione di storici brani di repertorio. E’ quasi un ritorno alle origini, con lo stesso entusiasmo ma moltiplicato dai continui nuovi ingressi. In questi anni sono passati tanti coristi nei Serial Singers, alcuni per anni, altri per pochi mesi. Ci sono stati abbandoni e graditi ritorni. Ma quello che è rimasto, sempre uguale a se stesso, è il gruppo. Perché un coro non è una somma di persone, ma un’entità a se stante. E dobbiamo sempre ricordare che una volta Serial Singers, Serial Singers per sempre.

E siccome la musica è gioia e divertimento i Serial Singers hanno deciso di festeggiare con voi l’evento, con voi e insieme ad altri amici coristi: gli Spirituals Ensemble, il coro femminile Note di Donne e il Muppets' Choir.

Ingresso € 10,00. Prevendita aperta presso la biglietteria del Teatro Michelangelo, telefonando al numero 059/343662 e online su Vivatickets