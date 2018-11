Whispering Sons live al Circolo Ribalta

Grotesque Modena in collaborazione con Good Music e Circolo Arci Ribalta presenta: WHISPERING SONS Live! (post- punk dal Belgio)

I numerosi live, intensi e travolgenti, li hanno consacrati come una delle migliori band post-punk degli ultimi tempi! Presenteranno l'album di debutto "Image", in uscita il 19 Ottobre per SMILE Records (Europa) e Cleopatra (USA).

Apertura ore 16.30

Prima e dopo il concerto:

DJ Gianfranco (Grotesque)

[ Dark Wave, Post Punk, Gothic Rock ... ]

Ore 18.30 Pausa Aperitivo/Cena.

Ore 19.00: Whispering Sons Live!

Dopo il concerto si ballerà fino alle 21.30 circa