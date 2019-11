White Party, una domenica dedicata al matrimonio a Villa La Regina del bosco

Un matrimonio prestigioso ricreato nella splendida​ location di Villa La Regina del bosco ​in via Camposanto-Cavezzo 4 (Camposanto) che si terrà domenica 1 dicembre dalle 17​ dove poter trovare tutto per il tuo matrimonio da favola.

Dalle 17 sfilata con abiti da sposa, cerimonia nuziale, buffet in una location addobbato ad hoc come una vera cerimonia nuziale. Un modo per far immergere lo spettatore nell’atmosfera del matrimonio e presentare le varie proposte degli organizzatori e deglisponsor presenti. L’evento si concluderà con uno spettacolo pirotecnico.

Ad accogliere gli ospiti ci saranno gli organizzatori dell’evento, in prima linea Gilberto Luppi, titolare di ​Villa Regina del Bosco, E20 Atelier di Giulia Cicogni con i suoi abiti da sposa, Silvia Manfredini di ​Altri toni e ​Garden Vivai Morselli ​che ha decorato con i suoi addobbi floreali, la sala ricevimenti. Un’iniziativa aperta ai futuri sposi ma anche ai curiosi e per chi vuole ricevere informazioni riguardo l’organizzazione del proprio matrimonio. Infatti i professionisti del settore saranno a disposizione, con i propri banchetti informativi, per far immergere i presenti nell’atmosfera del matrimonio. Dai parrucchieri di ​YS Dimensione Parrucchieri al trucco di ​Fabiomuba​, dalla musica di ​Matteo Corghi Music fino agli album e alle partecipazioni di nozze create artigianalmente da ​Papermoon​.

«E’ un evento dedicato a chi vuole scegliere come organizzare la propria cerimonia - fanno sapere gli organizzatori - e anche per chi vuole “dare un’occhiata” e farsi un’idea sul matrimonio dei suoi sogni. Saranno a disposizione una serie di professionisti con le loro proposte per il matrimonio. Il giorno delle nozze è un evento unico e speciale e questo è l’evento adatto per avere tutte le informazioni utili sull’organizzazione del matrimonio». Inoltre, all’interno dell’evento oltre che alla sfilata di abiti da sposa, sposo e cerimonia, verranno proposte ambientazioni floreali e di allestimenti con lo sviluppo di specifici tema tra i più scelti dagli sposi.

L’evento è ad ingresso gratuito, per maggiori informazioni è possibile consultare l’evento Facebook​.