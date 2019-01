Wikiclassica.mo, prosegue sulle note di Beethoven la rassegna di concerti al Teatro Pavarotti

Prosegue la rassegna di concerti wikiclassica.mo domenica 13 gennaio 2019 alle 17 al Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena. L’appuntamento, presentato in collaborazione con Gioventù Musicale GMI, vedrà la violinista Laura Marzadori e il pianista Olaf John Laneri impegnati nell’esecuzione di uno dei brani più noti della produzione cameristica di Beethoven, la “Sonata a Kreutzer”, a fianco della Sonata n.1 op. 12 dello stesso autore. A presentare i brani in programma, secondo lo spirito divulgativo della rassegna, sarà Luca Ciammarughi, concertista, conduttore radiofonico, scrittore, da più di dieci anni autore su RadioClassica della trasmissione Il pianista, divenuta un riferimento per il pubblico musicale italiano.

Olaf John Laneri, interprete beethoveniano di rilievo nazionale che per la GMI ha realizzato l’esecuzione integrale delle Sonate per pianoforte solo, è presente in rinomate stagioni in Italia e in Europa come solista e con orchestra. È stato applaudito al Festival di Brescia e Bergamo, al Teatro Olimpico di Vicenza, al Teatro Bellini di Catania, alla Sagra Malatestiana di Rimini, al Tiroler Festspiele in Austria, alla Radio della Svizzera Italiana a Lugano, al Festival della Ruhr, alla Herkulessaal e al Gasteig di Monaco, per la Deutsche Rundfunk, alla Salle Gaveau e per Radio France a Parigi, in Salle Molière a Lione, al Festival Chopin in Polonia e all’Opéra di Montecarlo. Nel 2015 è uscito un suo cd per l’etichetta Universal interamente dedicato la repertorio pianistico di Johannes Brahms.

Laura Marzadori è stata selezionata a soli 25 anni da Daniel Barenboim per diventare primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. In pochi anni ha lavorato con alcuni dei maggiori direttori, fra i quali Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin Mehta e Antonio Pappano. Si è imposta giovanissima all’attenzione del pubblico e della critica conquistando i massimi riconoscimenti in numerosi concorsi. Nel 2013, col Trio AMAR, di cui fa parte insieme a Leonora e Ludovico Armellini, è stata premiata con il Premio Abbiati dell’Associazione Nazionale Critici Musicali.