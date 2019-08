“Lungo le Antiche Sponde”, i Willos’ in concerto a Castelnuovo Rangone

Giunge al termine la XXI edizione della rassegna musicale “Lungo le Antiche Sponde”, inserita nel cartellone del progetto Armoniosamente. Il concerto conclusivo avrà luogo martedì 20 agosto 2019, alle ore 21, presso la Chiesa “Santa Maria del Tiepido” (detta Madonna della Neve) di Castelnuovo Rangone.

In caso di maltempo, il concerto si terrà presso la Sala delle Mura di Castenuovo Rangone.

Protagonista della serata sarà il gruppo Willos’, composto da: Stephanie Martin - violino irlandese, Nadia Bredice - voce, Lorenzo del Grande - flauto irlandese e flauto basso, Luca Mercurio - chitarra folk, bouzouki e basso acustico, Giulio Putti - bodhràn (tamburo irlandese) e percussioni.

Con il programma “Luci del Nord – Note e storie della terra d’Irlanda”, i nostri artisti proporranno una suggestiva serata interamente dedicata alle sonorità nordiche ed al repertorio irlandese.

Al termine del concerto, si terrà la Visita alla Chiesa di Santa Maria del Tiepido con Marco Gibellini, esperto di storia locale.

I Willos’ sono una formazione italo-irlandese nata a Siena nel 2001. Il gruppo, che ha un’esperienza di oltre cinquecento concerti in Italia, Irlanda, Francia e Svizzera, ha ripreso l’attività live nel gennaio del 2018 con un incredibile successo al festival FIMU nella città di Belfort in Alsazia, Francia. I Willos’ hanno all’attivo tre album: “Cionn Caslach”, “Working Men” e “Dirt Tracks”. Possono inoltre vantare collaborazioni eccezionali con artisti di rilievo del panorama folk internazionale e nazionale come: Liz Carroll, John Doyle, Ettore Bonafè, Athena Tergis, Martin Tourish, Ferruccio Spinetti ed altri. La musica proposta offre una personale interpretazione delle musiche tradizionali di Irlanda e Scozia, peculiarità che emerge soprattutto nei brani cantati. I Willos’ sono un incontro musicale che mescola e rinnova sonorità diverse in un ipotetico viaggio dal Mediterraneo al Mare del Nord.