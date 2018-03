Women in Jazz a Modena

Giovedì 8 Marzo cena dalle ore 19,30 e "Women in jazz" alle ore 21,30 presso la Bocciofila Sirenella Via Monte Grappa 46

L’Associazione Amici del Jazz di Modena, sempre attiva e attenta alla divulgazione della musica Afroamericana, festeggia la festa della Donna con un progetto speciale per onorare le donne e per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo, abbiamo quindi affidato alla pianista Giulia Facco, originaria di Padova, ma residente a Bologna e alla Cantante Lucia Dall’ Olio, giovanissima artista modenese che sta crescendo con grande entusiasmo. Il quartetto tutto al femminile, composto da Lucia Dall'Olio alla voce, Giulia Facco al pianoforte, Camilla Misso al contrabbasso e Valentina Golfari alla batteria, celebra la giornata internazionale della donna al ritmo di jazz. Il repertorio prevede gli intramontabili standard dei songbook americani riproposti in chiave personale.

Giulia Facco, Nasce a Padova il 4 dicembre 1985. Inizia a studiare piano all’età di sei anni. Nel 2004 vince una borsa di studio alla scuola di musica “Gershwin” di Padova, dove studia con Marcello Tonolo, Matteo Alfonso, Ettore Martin, Danilo Gallo e Daniele Santimone. Parallelamente dà l’esame di compimento inferiore al conservatorio classico di Venezia “B.Marcello” con Christina Meyr. Nel 2007 si iscrive al corso di pianoforte jazz quinquennale al conservatorio di Rovigo, studiando con Stefano Onorati, Marcello Tonolo, Marco Tamburini, Stefano Bellon e Ambrogio De Palma, prendendo la laurea di primo livello con 110 e lode nel 2011 e la laurea di secondo livello con 110 nel 2014. Tra il 2011 e il 2014 si trasferisce a Bruxelles, dove studia con Eric Legnini frequentando il master del “Conservatorie Royal de Bruxelles”. Negli ultimi anni si è esibita più volte come leader o sideman in varie rassegne italiane tra le quali Padova Jazz Festival, Padova Jazz Club, Roccella Jonica Jazz Festival, Lucca Jazz Donna, Vicenza Jazz, Delta Jazz Festival, Veneto Jazz, Portello River Film Festival, Big Club, Rovereto Jazz Club, Venezze Jazz Festival, Barazzo Live Bologna, Green Note Club (Padova), Spazio Aereo (Venezia), Jazz For Anna e in alcuni locali di Bruxelles. Nell’estate 2011 ottiene il secondo posto al Barga Jazz Contest con l’arrangiamento per big band di un proprio pezzo, “The Prophecy”

Lucia Dall'Olio, classe 1994, durante il suo percorso di studi scopre la passione per il jazz cominciando così a confrontarsi con questa musica. Prosegue i suoi studi con Chiara Pancaldi, cominciando a frequentare sempre più assiduamente l'ambiente jazz bolognese. Nell'estate 2013 partecipa a importanti seminari tra cui l'Orsara Jazz Camp in Puglia e diversi workshop canori con grandi maestri del jazz quali Shawnn Monteiro, Rachel Gould, Kevin Mahogany e Dena De Rose

Ingresso al concerto + cena: 25€

Ingresso al concerto + 1 consumazione: 10€

Ingresso ridotto (under 25 e musicisti) 5€

Menu: (primo piatto + gnocco e Tigelle, dolce e 1/4 di vino della casa o birra piccola)

PRENOTAZIONI: 338 8635638

amicideljazzdimodena@gmail.com

INFORMAZIONI GENERALI: 345 7902481