Il film dedicato ai gregari, protagonisti silenziosi del ciclismo.



Domenica 10 Giugno, alle ore 19.00, al Cinema Astra di Modena verrà proiettato il documentario "Wonderful Losers - A different World" del regista lituano Arūnas Matelis.

Già vincitore come miglior documentario al Trieste Film Festival, Matelis ha seguito per 7 anni gli ultimi della classe del ciclismo professionale per raccontare la vera storia di atleti che sacrificano le loro carriere e le vittorie personali per fare in modo che i loro compagni di squadra possano vincere.



Prima e dopo la proiezione Francesco Ricci, scrittore, giornalista e editor della rivista di ciclismo Polvere, dialogherà col campione albanese della Wilier Triestina-Selle Italia Eughert Zhupa, appena rientrato dalle strade del Giro d'Italia.



La proiezione è organizzata in collaborazione con il Cinema Astra di Modena, i ragazzi di Casa Mazzolini e Movieday. Biglietti disponibili in prevendita a 6,5€ acquistabili qui http://www.movieday.it/event/event_details?event_id=1682



I biglietti possono essere acquistati anche alla casa del Cinema il 10 Giugno a 7,50€