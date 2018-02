Ai Laboratori del Faro un workshop base di bondage giapponese

Kinbaku Esse in collaborazione con Laboratori del Faro organizzano la prima serata di quattro con cadenza mensile (penultimo mercoledì di ogni mese) che vi porteranno ad apprezzare il Bondage tradizionale Giapponese attraverso le emozioni inusuali che le corde possono dare. "In questo workshop, ispirato allo stile Nakaryu, inizieremo a comprendere le basi del Bondage Tradizionale Giapponese concentrandoci sui primi nodi, che sono le fondamenta di ogni legatura. Analizzeremo le prime tecniche e impareremo a fonderle per creare legature nuove e diverse comprendendo così come il Bondage Giapponese si basi sulla ripetizione di pochi elementi in combinazioni diverse".

Il corso sarà tenuto mercoledì 21 Febbraio dalle ore 20:30 alle ore 23:30 presso la Kinbaku House di Via dell'artigianato 39A, 41122 Modena. Per chi non ne sia in possesso ci sarà da fare la tessera dell’associazione; servirà un abbigliamento comodo (esempio tute di cotone o abbigliamento comunque non troppo largo, meglio se attillato, vietati i reggiseni con ferretti o stecche), non serve un certificato medico.

Materiale occorrente: 4 corde da 6mm lunghe 7 o 8 metri in canapa, juta o cotone (per chi non le avesse potrà affittarle o comprarle durante il corso).

Per informazioni, costi e prenotazioni:

Profili FB: Sandro Esse o Gloria Guizzardi

oppure telefonando al 340 661 5656.