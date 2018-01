Workshop di creazione pupazzi e stop motion con Beatrice Pucci

E’ in programma a Casa Corsini di Fiorano Modenese il workshop tenuto dall’artista Beatrice Pucci: quattro interi giorni dedicati alla Stop Motion, dalla creazione dei pupazzi alla regia frame by frame. L’atelier di 28 ore prevede l’acquisizione di competenze base per la fabbricazione di un pupazzo destinato alla stop motion e per la tecnica di regia frame by frame. L’obiettivo del percorso è di fornire ai partecipanti le competenze necessarie, pratiche e teoriche, per la realizzazione di un pupazzo animato e di un breve video in stop motion. Il programma è diviso in quattro fasi: la progettazione su carta, la realizzazione dello scheletro del pupazzo, il rivestimento dello scheletro in gommapiuma, la ripresa frame by frame. La fase dellaprogettazione su carta è incentrata sul come dare carattere a un personaggio epianificare il lavoro per facilitare la fase di modellazione.

La seconda fase è dedicata alo scheletro: progetto su carta e fabbricazione dello scheletro in filo di alluminio e bioplastica modellabile. La terza fase riguarda il vestire il personaggio: rivestimento dello scheletro in gommapiuma lattice e stoffa. Il viso sarà realizzato in plastilina, successivamente verrà prodotto un calco dello stesso sul quale si colerà il lattice. L’ultima fase è quella della ripresa frame by frame: ripresa del personaggio a “passo uno” con il programma dragon frame. Il workshopè in programma da giovedì 1 marzo a domenica 4 marzo: ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Beatrice Pucci è diplomata alla Scuola del Libro nella sezione animazione, diventa poi scenografa all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Da allora avvia la sua ricerca personale nel campo del cinema d’animazione d’autore. Ha realizzato quattro cortometraggi indipendenti e collaborato con la regista Alina Marazzi per il film Tutto parla di te. Dal 2007 espone le sue opere in diverse gallerie italiane e i suoi disegni sono stati pubblicati nella rivista “Lo Straniero”. Ha appena realizzato il suo ultimo film, Soil is alive: una fiaba contemporanea sull’ecologia.

Per la partecipazione al workshop è richiesto un contributo di 210 euro comprensivo di materiali e quota associativa Lumen. Informazioni e iscrizioni: Casa Corsini, via Statale 83, Spezzano di Fiorano Modenese, tel. 0536 240190, mail lumenassociazione@gmail.com