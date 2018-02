A Modena due giorni con il workshop "Danze sacre e movimenti"

Sabato 17 e domenic 18 febbraio presso La Capriola Centro Danza di via Zandonai, a Modena, si terrà un workshop dedicato al movimento e al benessere.

I Movimenti e le Danze Sacre sono un'antica disciplina per conoscere meglio se stessi armonizzando corpo, emozioni e pensieri. Lo straordinario senso del ritmo, la precisione del movimento, la sua agilità e la sua inventiva, lo studio di movimenti e posture non abituali che sono in stretta relazione alle forme di pensiero e di sentimento, l'esecuzione di esercizi che aiutano la connessione tra mente, emozioni e corpo per favorirne la comunicazione, ha lo scopo di risvegliare capacità e talenti nascosti insiti nell'uomo. Un percorso studiato appositamente per acquisire strumenti pratici e vivere con più armonia ed equilibrio con noi stessi e con il mondo che ci circonda.

Per info e prenotazioni: Francesca 335/5621288