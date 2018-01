Workshop di tecnica shabby e trasferimento d'immagine

Un corso dedicato alla tecnica shabby per il recupero del mobile e al trasferimento d’immagine, una tecnica decorativa veloce e di grande effetto per rinnovare arredi e ambienti in autonomia in stile retrò, country, shabby chic e non solo.



A CHI SI RIVOLGE

Il corso è rivolto a chiunque voglia cimentarsi con queste tecniche e non è richiesta alcuna conoscenza precedente. Il corso prevede un numero minimo di 4 partecipanti e un numero massimo di 8.



COSA PORTARE

Dovrai portare con te una cornice o un oggetto o un piccolo mobile da trasformare e sarai seguito in ogni procedura. Ti consiglio di portare con te anche una fotografia dell'ambiente dove andrai ad inserire il pezzo da trasformare, in modo da studiare insieme i corretti abbinamenti di colore.



Per informazioni e prenotazioni: info@carlacosta.net