Workshop formativo "L'adulto come allenatore emotivo"

Workshop Di Educazione Emotiva "L'Adulto come allenatore emotivo in collaborazione con MAPS -strade per imparare!". Il workshop sarà dedicato ai genitori, agli educatori e insegnanti, si svolgerà Sabato 20 Giugno 2020 al mattino dalle 9.30 alle 12.30 presso il Centro educativo Maps- Via Bolzano 35 a Modena

Nel workshop saranno affrontati i seguenti temi:

-Come intraprendere un Percorso di Educazione emotiva a scuola e in famiglia;

-Utilizzare la progettazione didattica per costruire un percorso di Didattica delle Emozioni;

-Attività di ascolto empatico, che mirino allo sviluppo dell’intelligenza emotiva;

-Saranno fatti esempi pratici, e gli insegnanti e i genitori saranno invitati a provare in prima persona lavorando da soli e in gruppo;

Numero minimo per attivare il corso: 5 partecipanti -Costo 50 Euro -Sarà fornito materiale didattico e informativo e Attestato di Partecipazione ai fini dell'aggiornamento professionale.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a Dott.ssa martatropeano@hotmail.it indicando il proprio nominativo, per ricevere i riferimenti per effettuare il versamento della quota.

Ideatrice e Formatrice del Workshop: Pedagogista Marta Tropeano

Studio Pedagogico -Il filo rosso del cuore- Via Emilia est n. 62 –Parma –P. IVA 02855610347