Workshop gratuito di web marketing con Codima

Codima organizza un corso per la giornata di venerdì 21 settembre, presso la sede di strada Attiraglio. Scopriremo come poter rimediare a questi 5 errori che hai commesso sul tuo sito web:

Non avere un piano di web marketing

Copiare dai concorrenti sbagliati

Far scrivere i contenuti ad altri

Non permettere al visitatore contento di fare un passo verso diventare cliente

Pensare che internet sia solo un costo

RELATORE: Alessandro Contadini, esperto e docente di Web Marketing è riuscito a portare il marchio Febal Casa in prima pagina per tutte le parole chiave rilevanti. Ha lavorato in diversi contesti, dalla grande azienda, alla start-up, al mercato internazionale.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

La partecipazione è limitata a max. 25 persone, per questo motivo consigliamo di preiscriversi all’incontro contattando eventi@codima.it.