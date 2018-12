Ritorna "World of dinosaurs", alla scoperta di enormi creature nel parco di Villa Tusini

A S.Prospero per scoprire il mondo dei dinosuri. Al parco di Villa Tusini, in via della Pace, a partire da sabato 8 dicembre, ritorna il fantastico mondo di "World of dinosaurs" che propone nell'area verde un percorso tra suggestive riproduzioni a grandezza naturale di dinosauri e grandi animali preistorici.

Un autentico e spettacolare viaggio indietro nel tempo in un modo di oltre 100 nani fa tra T-Rex, iguanodon e tanti altri; l'evento ritorna dopo il successo dell'edizione del 2016, promossa dal Comune, sempre a S.Prospero, visitata da oltre 40 mila persone.

La mostra sarà aperta fino al 17 marzo 2019, ogni sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 16.30, con apertura straordinaria dal 22 dicembre al 6 gennaio 2019, tutti i giorni, escluso il 25 dicembre. L'evento sarà anche l'occasione per visitare il parco che insieme alla villa è al centro di un progetto di recupero del Comune di S.Prospero.

Informazioni e prenotazioni per scolaresche: 334 1903127 oppure scrivendo a dinosaurisp2018@gmail.com; previsti sconti speciali sui biglietti, dedicati a famiglie, bambini e scolaresche. Per ulteriori informazioni: www.dinoland.it.