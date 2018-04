Il World Tour BVME Major Series di beach volley fa tappa all'Oasi Beach di Modena

Sono passati quasi 10 anni dall’ultima volta che Modena è stata associata alla massima competizione di Beach Volley al Mondo. Domenica 22 Aprile l’Oasi Beach ospiterà, per la seconda volta nella sua storia, il World Tour: BVME Major Series di Beach Volley, ricalibrato in chiave odierna per permettere a tutti i giocatori e le giocatrici di partecipare al torneo che ha già polverizzato ogni record italiano. Sono, infatti, attesi oltre 120 Beachers da tutto lo stivale, e alcuni anche da fuori, che si contenderanno il titolo di Major Champion nella più grande manifestazione indoor di Beach Volley nella storia di Italia.

Bruciando il suo precedente traguardo, la 1° Scuola di Beach Volley di Modena alza ancora l’asticella, elevando il numero e la qualità dei suoi eventi sportivi ancora una volta. Il BVME Major Series si svolgerà con la stessa modalità del World Tour: gironi di qualificazione iniziali, a cui seguiranno quelli di eliminazione ed infinte il tabellone finale. Questo garantirà un numero minimo molto elevato di partite, strizzando l’occhio a tutti i livelli di gioco di ogni singolo Beacher, ma mantenendo lo spettacolo ed il livello di ogni gara al massimo.

Come in ogni competizione ai massimi livelli che si rispetti, tutti i giocatori saranno coccolati con pasti, premi, pacchi gara e canotte offerte dagli sponsors: DIB Hotel, A Tutto Campo, Forno Canaletto, Sunset Beach Festival. A tutto questo si andranno ad aggiungere i numerosi fotografi che immortaleranno l’evento per tutta la giornata; il Giornalista Sportivo Giovanni Cristiano che procederà ad effettuare le interviste e le dirette streaming delle partite più avvincenti col suo commento tecnico; le riprese in differita dalle varie videocamere della BVME su tutti e 5 i Campi da Gioco. Ancora una volta la BVME riesce a stupire, portando la magia del massimo Torneo Mondiale direttamente sulle “spiagge” dell’Oasi Beach di Modena, dando la possibilità a qualsiasi appassionato di partecipare o di godersi una Domenica di puro spettacolo agonistico.