X Notte delle Civette, decine di piccoli rapaci spiccano il volo al chiaro di luna

Arriva quest'anno alla sua X Edizione la Notte delle Civette, che si terrà giovedì 18 luglio 2019 al Centro Pettirosso di via Nonantolana, a Modena. La serata avrà indicativamente inizio alle ore 20.30, quando decine di esemplari di civetta provenienti da varie località italiane salvati dal Centro Pettirosso spiccheranno il volo direttamente dalle mani dei bambini presenti.

Durante la serata, si potrà ascoltare al chiaro di luna la voce di questi piccoli rapaci notturni, e si avrà l'occasione di riflettere sull'importanza di questi animali che -quest'anno in particolar modo- hanno avuto vita difficile per i repentini cambiamenti atmosferici della nostra pianura, e che costituiscono solo una minima parte di quei 3700 animali selvatici che il Centro ha accudito e aiutato dall'inizio del 2019.

Gli organizzatori spiegano infatti che le civette, spesso vittime di immeritate superstizioni, sono stati tra gli animali più colpiti dalla grandinata che un paio di settimane fa ha sconvolto la provincia di Modena distruggendo nidi e vite, e auspicano che questa serata possa essere occasione di confronto e presa di coscienza da parte di tutti e soprattutto di chi si occupa di arginare questo tipo di problemi.

Il Centro Pettirosso è riferimento fondamentale non solo per la provincia di Modena, ma anche per quella di Ferrara, Parma, Perugia, Milano, dove tale servizio non esiste o non riesce ad offrire un'assistenza h24: "Forse molti non si rendono conto della fortuna che hanno -dicono gli organizzatori- speriamo che questa iniziativa faccia avvicinare molte persone alla realtà del Pettirosso".