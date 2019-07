Madonna della Neve, parte la 23esima edizione della Processione del Cristo Pellegrino

ll Nucleo Provinciale di Volontariato e Protezione Civile A.N.C. Sassuolo e RelArte associazione culturale no-profit, con la partecipazione di Ass. Naz. Carabinieri Coord. Prov. Modena, Polisportiva Montalto e Amici del Cammino di San Pellegrino hanno organizzato la XXIII Edizione della Processione del CRISTO PELLEGRINO per la Celebrazione Madonna della Neve.

Il percorso: Sassuolo - Toano - Fontanaluccia - San Pellegrino in Alpe - Monte Cimone

Dal 28 luglio al 5 agosto 2019

Quest’anno la Processione del Cristo Pellegrino attraverserà le Diocesi di Reggio Emilia, Lucca e Modena. Il Cristo Pellegrino partirà da Sassuolo e, attraversando i territori della Diocesi di Reggio Emilia, arriverà a San Pellegrino in Alpe (nella Diocesi di Lucca) dove parteciperà il 1 agosto alla celebrazione del cambio della Croce. Poi proseguirà come al solito per il Monte Cimone, sulla cui cima il 5 agosto S.E. Monsignor Erio Castellucci Arcivescovo di Modena e Nonantola celebrerà la S. Messa. Siete tutti invitati a seguire il Cammino del Cristo. Quest’anno a noi si uniranno gli amici della Polisportiva Montalto di Vezzano sul Crostolo (RE) che ringraziamo per la disponibilità ad accompagnarci. Ai partecipanti alle tappe della Processione verrà consegnata la “Carta del Pellegrino” sulla quale verranno apposti i timbri dei luoghi di culto visitati. Alla fine del percorso verrà consegnato l’Attestato di partecipazione.

Programma:

Domenica 28 luglio ore 19

Santa Messa nel Duomo di Sassuolo, benedizione ai partecipanti.

A seguire partenza da Sassuolo in Processione verso il Santuario Beata Vergine di Campiano (8 km).

Martedi 30 luglio ore 10

Partenza da Toano (RE) per Fontanaluccia (23 km). Ci accompagneranno i volontari della Polisportiva Montalto (attraverso il Cammino di San Pellegrino).

Mercoledi 31 luglio ore 10

Partenza da Fontanaluccia per San Pellegrino in Alpe (19 Km). Ci accompagneranno i volontari della Polisportiva Montalto (attraverso il Cammino di San Pellegrino).

Giovedi 1 agosto ore 11

San Pellegrino in Alpe: celebrazione della Santa Messa nel Santuario. Processione e Cambio della Croce

Lunedi 5 agosto

ore 7 Ritrovo al Lago della Ninfa e percorso strada militare verso Piancavallaro

ore 9 Partenza da Piancavallaro insieme a S.E. Monsignor Erio Castellucci per la vetta del Cimone.

ore 10,30 Santa MESSA presieduta da S.E. l’Arcivescovo di Modena, Mons. Erio Castellucci e concelebrata dai Parroci del Vicariato del Cimone e dal Cappellano dell’Accademia di Modena Don Manuel Paganuzzi.

Per informazioni: 347 2663789 - 347 2911600 - 373 8792886