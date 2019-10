"Zarathustra e l’innovazione religiosa dello zoroastrismo", Antonio Panaino alla San Carlo

Martedì 22 ottobre proseguono alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni del ciclo dedicato al tema Fondatori di religioni. Carisma individuale e contesto sociale all’origine delle tradizioni religiose, ideato dal Centro Studi Religiosi. Antonio Panaino presenta la conferenza dal titolo Zarathustra. Rito, parola e pensiero nello zoroastrismo.

Antonio Panaino è professore di Filologia, religioni e storia dell’Iran presso l’Università di Bologna. Specialista di filologia, linguistica e storia politico-religiosa dell’Iran preislamico, ha dedicato le sue ricerche alla lingua e alla letteratura avestica, alla tradizione liturgica mazdaica, con particolare attenzione per la storia religiosa dello zoroastrismo e della sua teologia, e ai contatti interculturali tra Iran e società vicine. Tra le sue pubblicazioni: I Magi e la loro stella. Storia, scienza e teologia di un racconto evangelico (Cinisello Balsamo 2012); Sidera viva. Studi iranici di storia della mitologia astrale, dell’astronomia e dell’astrologia antica (Milano-Udine 2014); Zoroastrismo. Storia, temi, attualità (Brescia 2016). Lo zoroastrismo è una religione di salvazione. Ha un suo proprio libro sacro, l'Avesta. La determinazione della patria e della datazione di Zoroastro costituiscono un problema tradizionale nell’ambito degli studi mazdaici, intorno al quale polemiche e divisioni significative si sono radicate nel corso degli anni. In pratica, secondo i sostenitori della cronologia alta, l’azione del profeta andrebbe posta verso la fine del II millennio a.C. o intorno agli inizi del I millennio. A tale modello si contrappone quello di coloro che, come Gherardo Gnoli, accettano come certa una tradizione riportata dai testi pahlavi, secondo la quale Zarathustra sarebbe vissuto 300 anni prima di Alessandro o che, altrimenti, la sua rivelazione sarebbe stata ottenuta 258 anni prima dell’arrivo del Macedone e pertanto egli andrebbe collocato tra la fine del secolo VII e gli inizi del VI secolo a.C. Gnoli, in particolare, ha fatto notare che tale tradizione non sarebbe stata affatto circoscritta al mondo iranico. Tale osservazione è di estremo interesse perché mostra ancora una volta l’ampia circolazione di nozioni mazdaiche tra Iran e Occidente, ma non adduce alcuna prova oggettiva in merito alla datazione di Zarathustra. Di fatto, la figura di tale profeta è tutta ancorata alla liturgia che ne fa il prototipo del sacerdote prescelto per udire correttamente il messaggio di Ahura Mazda, ma il quadro operativo in cui viene collocato è estremamente vago, genericamente iranico-orientale e sostanzialmente estraneo ai centri politico-culturali e commerciali del Vicino Oriente e alle sue aree metropolitane.

