Zingaretti e Bonaccini ospiti alla festa PD di Bosco Albergatì

Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, mercoledì 24 luglio, saranno alla Festa de l’Unità di Bosco Albergati, in corso di svolgimento nell’area verde di via Lavichielle, al confine tra le province di Modena e Bologna. Zingaretti e Bonaccini sono attesi per le ore 20.00: saranno accolti alla festa dai neo-sindaci di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro Giovanni Gargano e Francesco Zuffi. A seguire, è previsto un comizio pubblico nello spazio conferenze della Festa.

Per la pagina dello spettacolo, alle ore 21.00, nella piazza “Il centro della Terra” si esibirà Jerry Tnt Group. In Balera, invece, spazio alla musica da ballo con Daniele Tarantino. Il Villaggio Latino mette in pista una serata di ballo con animazione grazie a J’Latinos Dance School. Infine, sempre alle ore 21.00, nello spazio Il sottobosco tributo alla discografia di David Bowie grazie a Gillo and the Starmen.

