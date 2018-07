Giunto alla VI edizione, il Zocca' n roll è un festival musicale organizzato dalla Scuola di Musica Massimo Riva a Zocca per musicisti e per chi ama la musica.

Durante la giornata, esibizioni di diversi generi musicali lungo le vie del paese e, dal pomeriggio, tre palchi a disposizione per chi vuole suonare.



Per informazioni: Scuola di Musica "Massimo Riva" 340/1123063 - scuolariva@gmail.com