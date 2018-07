Zocca, quarta edizione della rassegna "Zocca Noir"

Zocca nel prossimo fine settimana diventa la capitale della letteratura noir. E' in programma, sabato 7 e domenica 8 luglio, la quarta edizione di “Zocca noir”, due giorni di dialogo con gli autori italiani della letteratura del crimine e d'indagine.

La rassegna, organizzata dal Comune di Zocca in collaborazione con l’associazione “Giardino filosofico e inventificio poetico”, vede quest'anno tra gli ospiti Marco Malvaldi, l'autore dei romanzi del BarLume, che domenica 8 luglio alle ore 11 nella sala del Consiglio comunale, parlerà del romanzo d’indagine e della capacità di raccontare con umorismo anche i lati più oscuri della vita e del mondo in cui viviamo.

Filo conduttore di questa edizione saranno le “rivoluzioni e restaurazioni”, come ricorda il sottotitolo, a partire dal Sessantotto fino ai percorsi che l’Italia ha attraversato dalla contestazione studentesca, agli anni di piombo e la strategia della tensione, fino al tragico epilogo della strage di Bologna.

«L'iniziativa - sottolinea Sabina Macchiavelli del Giardino filosofico – offre l'opportunità di incontrare gli autori ma vuole anche fornire nuovi strumenti di conoscenza su un tema di attualità secondo la chiave di lettura del noir. Non a caso si chiama “Festa cantiere Zocca noir” perché punta a costruire un sapere condiviso tra autori e pubblico».

Tra gli ospiti figurano anche Rosella Postorino e Loriano Macchiavelli (sabato 7 ore 16 al teatro di Zocca) che parleranno della creazione narrativa e del racconto degli eventi passati come chiave di lettura dell'attualità; Tommaso De Lorenzis e Sandrone Dazieri (domenica 8 ore 16, sala consiliare) si confronteranno su un’epoca, dal ’68 alla strategia della tensione, e racconteranno gli eventi così come li hanno vissuti e come li hanno narrati nei loro romanzi.

In programma anche la mostra fotografica “È successo quel '68. Appunti fotografici”, coordinata da Luca Molinari per l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (sala del Consiglio comunale, inaugurazione sabato 7 luglio alle ore 11,30) che propone gli scatti di testimoni del tempo come Luciano Nadalini, che sarà presente alla manifestazione, Enrico Pasquali, Oriano Zanarini e altri fotografi di Ufo (Unione fotografi bolognesi).