Fuga dagli zombie, la Zombitalian Run torna a Fanano

La Zombi Run Italiana per eccellenza: la Zombitalian Run è una corsa di Fuga in territorio sterrato, naturale o cittadino. Il circuito, che varia tra i 5 km e i 7 km (chilometri), si presenta già impegnativo per dover superare ostacoli naturali e artificiali. Ma questo non basta: il percorso è infestato da orde di zombie affamati di carne e sangue umano; gli umani per sopravvivere dovranno evitare il contagio.



I morti viventi devono infettare (marcando con vernice sulle proprie mani le t-shirt dei partecipanti) gli umani. Questi non possono usare armi per difendersi; per evitare la cattura usano solo finte e scatti tali da disorientare gli zombie o, alla peggio, far catturare qualche altro umano. Sono considerati “nuovi zombie” gli umani sono stati marcati nei punti vitali (3 centri stampati sulle maglie dei concorrenti): a quel punto portano comunque a termine la loro corsa.



Sei pronto a sopravvivere a questa Apocalisse Zombie senza farti infettare?

Gallery