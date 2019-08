Come ordinare i libri per le scuole elementari a Modena: prenota online i testi scontati

L’estate è il periodo dell’anno amato dai piccoli. Sole, vacanze e divertimento sono importanti, ma i bimbi sanno bene l’importanza della scuola.

Con l’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 sempre più vicino, bisogna iniziare a pensare all’acquisto dei libri scolastici.

Anche se alle scuole elementari la spesa è più contenuta, non vuol dire non approfittare di sconti e della comodità di riceverli a casa.

Amazon ha messo a disposizione un servizio online che con pochi click vi permette di avere direttamente a casa tutti i libri di cui avete bisogno senza rischiare di dimenticare qualche titolo.

Ecco come ordinare i libri in pochi minuti

1. Cliccate sul banner Acquista i libri scolastici della tua classe con pochi click

2. Selezionate la regione d’appartenenza

3. Selezionate in seguito la provincia e il comune

4. Scegliete il tipo di scuola, in questo caso le elementari.

5. A questo punto comparirà un elenco di scuole presenti sul territorio, quindi selezionate la scuola a cui è iscritto vostro figlio/figlia.

6. Ora non vi resta che cliccare sulla classe e sulla sezione frequentata.

7. Una volta concluse tutte le operazioni, comparirà l'elenco dei libri di testo in adozione per l'anno 2019-2020 da cui potrete sempre spuntare quelli che già avete o non vi interessano.

8. Confermato l’ordine, nel giro di poco tempo riceverete comodamente a casa tutti i volumi che accompagneranno i vostri ragazzi nell’anno scolastico 2019-2020!

Promozione "Ritorno a scuola"

Amazon ha pensato ad un ulteriore regalo per chi acquista i libri di testo dell’anno 2019-2020. Se decidete di ordinarli e comprarli prima di settembre avrete diritto alla promozione "Ritorno a scuola”.

Comprando articoli per almeno 20 euro; a condizioni che se acquisti almeno un libro di testo e altri prodotti venduti e spediti da Amazon che non siano libri, eBook e Kindle store, applicazioni, MP3 e altri contenuti digitali; avrete un buono sconto di 5€.

L'offerta è valida fino alle 23.59 del 31 agosto 2019 e il buono può essere usato fino al 2 novembre, non vi resta che approfittare dell'offerta!