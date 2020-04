Le applicazioni per studiare il francese da smartphone

Se in questo periodo di quarantena o di ripartenza stai pensando come puoi migliorare la tua conoscenza del francese, sono disponibili numerose applicazioni che possono fare al caso tuo. Vediamone alcune:

Busuu

Un'applicazione scaricata da 80 milioni di utenti volta ad insegnare il francese. Oltre a molti esercizi, dà anche la possibilità di far correggere i propri esercizi scritti e orali agli utenti madrelingua, nonché far incontrare persone per la parte di speaking.

Imparare il francese gratis

L'applicazione contiene il dizionario in francese per imparare nuove parole e un corso di francese ideale per chi vuole parlare la lingua partendao dalle basi. Inoltre contiene il metodo SRS, che serve ad imparare più velocemente e con maggiore efficacia i nuovi vocaboli.

Impara il francese gratis

Mondly ti insegnerà la lingua francese in modo rapido ed efficace. In pochi minuti comincerai a memorizzare le parole in francese di base, formare frasi, imparare a parlare con espressioni francesi e prendere parte a conversazioni. Divertenti lezioni in francese miglioreranno il tuo vocabolario, la grammatica e la pronuncia, meglio di qualunque altro corso di francese.

Babbel

Offre 13 corsi di lingue tra cui ovviamente il francese e offre agli studenti una serie di sercizi che aiutano a migliorare il tuo livello di conoscenza della lingua, partendo anche da zero e migliorando step by step.

Duolinguo

Ha un metodo di insegnamento che è considerato anche ludico, infatti per insegnare la lingua gli esercizi sono impostati secondo giochi di completamento e ricerca degli errori.