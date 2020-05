Le applicazioni per studiare lo spagnolo da smartphone

Memrise

Per chi non amasse la grammatica, ma preferisse una modalità più ludica ed immersiva Memrise propone il metodo flashcard. Infatti, si hanno a disposizione numerosi corsi di spagnolo, di ogni genere, quindi non sono grammaticali, e non solo "tradizionali", per cui non si rimane mai "a secco" di contenuti da vedere.

Duolinguo

L'applicazione probabilmente più famosa nel campo dell'insegnamento della grammatica, e tra le varie lingue prevede anche lo spagnolo. E' importante scaricarlo perché la grammatica è fondamentale per poter capire come costruire ogni tua frase, ogni tuo discorso, e conoscere l'ABC di una lingua.

SpanishDict

Questa applicazione è molto utile se sei in cerca di parole o informazioni grammaticali ben precise e vuoi averle sottomano in pochissimi secondi.

Anki

Questa applicazione si distingue dalle altre perché, intanto si fonda sempre sul concetto delle flashcard per apprendere e rafforzare la propria conoscenza dello spagnolo, ma soprattutto ha un vasto database di materiale didattico.

BBC Mundo

L'applicazione di riferimento del giornalismo spagnolo è fondamentale per una delle tecniche di apprendimento linguistico più importanti, ovvero l'immersione.