Le applicazioni per studiare il tedesco da smartphone

Duolinguo

L'applicazione probabilmente più famosa nel campo dell'insegnamento della grammatica, e tra le varie lingue prevede anche il tedesco. E' importante scaricarlo perché la grammatica è fondamentale per poter capire come costruire ogni tua frase, ogni tuo discorso, e conoscere l'ABC di una lingua.

Busuu

Un'applicazione scaricata da 80 milioni di utenti volta ad insegnare il francese. Oltre a molti esercizi, dà anche la possibilità di far correggere i propri esercizi scritti e orali agli utenti madrelingua, nonché far incontrare persone per la parte di speaking.

Babbel

Offre 13 corsi di lingue tra cui ovviamente il francese e offre agli studenti una serie di sercizi che aiutano a migliorare il tuo livello di conoscenza della lingua, partendo anche da zero e migliorando step by step.

Semper

Applicazione non "tradizionale", ma molto capace nello sbloccare il tuo cervello, in quanto è composto da una serie di contenuti sul tedesco in pillole che obbliga il cervello a lavorare sul lessico.

BBC Learn German

Noto canale inglese BBC che offre il corso di tedesco caratterizzato da dialoghi audio. E' un'ottima applicazione per approfondire alcune informazioni che eventualmente non trovi nelle applicazioni precedenti.