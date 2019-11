Come diventare collaudatore meccanico a Modena

Il collaudatore meccanico si occupa di eseguire il controllo qualità su materie prime e prodotti in ingresso ricevuti dai fornitori e sui pezzi lavorati internamente per gli Impianti prodotti. Principalmente utilizza strumenti di misurazione a banco Bidimensionali come calibro, micrometro, alesametro e Tridimensionali.

Le capacità più richieste dalle aziende come collaudatore meccanico:

Ottima conoscenza del disegno meccanico.

Capacità di lavoro sia 2D e 3D.

Ottima conoscenza strumenti di controllo e in particolare micrometro, calibro, alesametro.

Esperienza nella programmazione degli strumenti di controllo tridimensionali.

Conoscenza della metodologia di lavoro secondo Certificazioni ISO 9001

Esperienza in attività di gestione Documenti di Non Conformit

Corsi di Collaudatore Meccanico a Modena

