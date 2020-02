Come diventare piastrellista a Modena

Il piastrellista è un lavoro richiesto dal mercato in quanto solo in pochi lo sanno fare bene. E' infatti un lavoro di alta precisione, ma è anche una professione che puoi fare sia in Italia che all'estero, sia per interni che per esterni.

Il lavoro del piastrellista consiste nell'analisi della superficie da ricoprire ed è molto importante che in questa prima fase sia molto preciso. Una volta eseguita la stima del preventivo si può procedere alla realizzazione, ovvero in cui il piastrellista toglie i rivestimenti precedenti, livella le superfici, stende i materiali e posiziona le piastrelle. E una volta che è stata completata la posa, si svolgono le attività di rifinitura conclusiva.

Non solo, il piastrellista infatti può anche occuparsi di lavori edili come installazione di rivestimenti murari e pavimentali, oppure abbattere e costruire porizoni di muro e pareti. Così come la rifinitura e protezione delle superfici o dare l'intonaco.

I corsi per piastrellisti a Modena

Scuole Edile Modena