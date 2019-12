Vuoi diventare un agente immobiliare? Dove trovare i corsi a Modena

In una fase di cambiamento del mercato immobiliare, come quella che stiamo vivendo oggi, l'Emilia-Romagna sta vedendo un po' la ripresa del settore e questo significa la possibilità dell'apertura di nuove possibilità professionali. Una di queste è certamente quella dell'agente immobiliare o come si direbbe correttamente Agente d'Affari in Mediazione.

Per diventare agente immobiliare è necessari seguire un percorso professionale preciso, che ti consenta di ottenere l'abilitazione. Una volta superati tutti gli esami, sarà possibile iscriversi al Registro delle Imprese e al REA per gli Agenti d'Affari in Mediazione, presso la Camera di Commercio della provincia dove si è residenti, in questo caso Modena.

Ma se fossi interessato a seguire questo percorso professionale dove potrei frequentare il corso per ottenere l'abilitazione?

Associazione Modenese Formazione aziendale Amfa presso camera di Commercio di Modena

Via Ganaceto 134 - 41121

tel. 059/208221- fax 059/208449

www.amfa.it

Email: info@amfa.it

Iscom Formazione Modena

via Piave, 125 - 41121 Modena

Tel. 059/7364350 fax 059/7364360

www.iscom-modena.it

Email: info@iscom-modena.it