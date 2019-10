Corsi di cucina e alimentazione a Modena: amatoriali e professionali

La cucina è una passione che fonda le sue radici proprio in questa terra, l'Emilia-Romagna, che è stata definita da Forbes come la regione con la cucina migliore del mondo. Ecco perché vi proponiamo corsi di cucina, modenese e non, per amatoriali e per professionisti:

Cescot Modena

Via Venceslao Santi, 8

Tel. 059/892667

Email: info@cescotmodena.com

www.cescotmodena.com

Corsi amatoriali e professionali

Convivio di Bibendun

Tel. 3929783274

Email: convivio@bibendumgroup.it

www.bibendumgroup.it/it

Appuntamenti tematici amatoriali in un percorso tra tra storia e cucina.

Modena con Gusto Formazione - Progetto Iscom Formazione

Via Piave, 125

Tel. 059/7364350

Email: info@ModenaConGusto.it

www.modenacongusto.it

Percorsi formativi professionali ed amatoriali.

Modena Food Lab

Viale Muratori 75/A

Tel. 366 4267757

Email: info@modenafoodlab.it

https://modenafoodlab.it/

Corsi di cucina di base, cucina naturale e consapevole, "family" e "Chef masterclass".

Oasi Metropolitana

Viale Verdi,186

Tel. 339/7052336 - Fax 059 217093

Email: oasimetropolitana@gmail.com

fb: Oasi metropolitana

Corsi amatoriali nei seguenti ambiti: cucina salutistica (naturale) e vegetariana, verdure, pasta fresca, legumi, dolci, bevande, piatti freddi.

Rinascere - Percorso Alimentazione Consapevole

Presso parrocchia Gesù Redentore in via L. da Vinci 230

Email: info@rinascere.org

http://www.rinascere.org

Corsi amatoriali nei seguenti ambiti: cucina naturale, panificazione con pasta madre e grani antichi, cucina vegana.

Scuola di cucina Amaltea

Via Castel Maraldo, 45

Tel. 334/8506333

E-mail: info@scuolacucinaamaltea.it

www.scuolacucinaamaltea.it

Corsi amatoriali e corsi Team Building di cucina di base e in diversi ambiti specifici.

Scuola di cucina Girasole

Rua Freda, 19

Tel. 059220789 - 3394415476

Email: scuoladicucinagirasole@gmail.com

www.scuoladicucina.info

Corsi di cucina di base e in diversi ambiti specifici.

Scuola di cucina The Art of Cooking

Sede da definire.

Tel. 3470150710

Email: myhouse@hotmail.it

mynewcateringlinda.blogspot.it

Corsi di cucina amatoriali.