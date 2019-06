Corsi di cucina a Modena: cosa insegnano e quali scegliere

La cucina è prima di tutto una passione ed è questo il primo motivo per cui una scuola di cucina è un'ottima scelta per chi desidera approfondire un hobby, ma dopo la crisi economica la cucina è diventata anche un'opportunità di lavoro. Basti infatti vedere la sempre maggiore domanda di cuochi in Italia, e ancor più all'estero.

Partire dal livello adeguato

La cucina è un po' come le lingue, ovvero si deve iniziare la scelta del corso o della scuola in base alle conoscenze che già si posseggono. Infatti, non ha molto senso considerare corsi che siano né troppo semplici nè troppo complessi rispetto al proprio livello, anche se spesso questi ultimi sono scelti da inesperti o semi-inesperti con la convinzione di fare un salto quantico in avanti nel mondo della cucina, per poi ritrovarsi incapaci di apprendere quelle tecniche perché mancano loro quelle precedenti.

Quali sono i tuoi obiettivi?

Il secondo punto di vista da considerare è il motivo che ti porta a scegliere un corso di cucina, ovvero c'è chi lo fa per hobby e interesse, quindi probabilmente desidera un corso attraverso cui sì impari, ma anche si diverta, e che forse gli consenta di conoscere più gente. Al contrario c'è invece chi desidera fare questo corso per aprirgli nuove possibilità lavorative e quindi desidera una formazione professionale di alto livello, in cui si impari molto e si parli poco.

I tre livelli di corso

Ogni scuola ha i suoi livelli di corso, ma si possono genericamente sintetizzare in tre:

Corsi amatoriali, scelto da chi desidera imparare le basi della cucina, ed è spinto per lo più da curiosità e passione;

scelto da chi desidera imparare le basi della cucina, ed è spinto per lo più da curiosità e passione; Corsi professionali , costruiti attraverso un percorso formativo articolato e complesso che consentono di approfondire numerosi aspetti della cucina, o anche di sottocategorie di essa;

, costruiti attraverso un percorso formativo articolato e complesso che consentono di approfondire numerosi aspetti della cucina, o anche di sottocategorie di essa; Master, ovvero una tipologia di corso che si distingue dalle precedenti che consente di consolidare competenze già note o altre volte sperimentate in precedenza, attraverso un percorso formativo specializzato.

