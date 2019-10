Corsi di cucito, moda e sartoria a Modena

Se ti piace la moda e vorresti diventare la migliore o il migliore nella sartoria, a Modena ci sono numerosi corsi che consentono di approfondire i temi del cucito, dell'uncinetto, sartoria, moda, taglio e cucito e modellistica.

Creative Lab

Corso Canalgrande 88

Tel. 059/219890 - 33 17892789 - 335 6780591

Email: creativelabmo@gmail.com - info@creativelabtrend.it

www.creativelabtrend.it

Fb: Creative Lab by Studio Trend

Corsi per professionisti: annuali, brevi e specialistici.

Idee in Circolo - Left - Vibra

IV Novembre 40/a

Tel. 345/2833360

Email: associazioneideeincircolo@gmail.com

https://associazioneideeincircolo.wordpress.com/

Fb: AssociazioneIdeeincircolo

Istituto di Moda Coppola Giuseppina

Via Braghiroli 27 - 29

Tel. 059/364153 - 059/374016 - 337579508 - Fax: 059/374016

Email: info@corsi-moda.it

www.corsi-moda.it

Corsi per professionisti e corsi amatorialiper il tempo libero.

Laboratorio La Tana dello Spillo

Via Gino Marinuzzi, 2

Tel. 059/5970103

Email: ordini@latanadellospillo.it

www.latanadellospillo.it/

Fb: la tana dello spillo

Corsi amatoriali: corso cucito base - corso base di patchwork - corso base di maglia ai ferri.

Panini tessuti

Via Cabassi 42/A

Tel. 059/827793 - 371 3085379

Email: corsipaninitessuti@gmail.com

www.tessutietendaggipanini.it

Fb: corsi taglio e cucito by Panini Tessuti

Corsi base e avanzati di taglio, cucito e riparazioni. Laboratori creativi (maglia, uncinetto, macramèe ricamo). Corsi amatoriali, professionali e di aggiornamento per sartorie.

Salotto magico - Arte Scienza e Fantasia

Via del Carmine 5 - Tel. 3319069870

Email: salottomagico2003@gmail.com

FB: Salotto Magico

Corso amatoriale di cucito e modellistica