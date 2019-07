Corsi di danza classica a Modena: come scegliere il migliore

Se sei in cerca di un corso di danza classica oppure stai pensando di iscrivere tua figlia o tuo figlio, è necessario sapere che sono alcuni consigli utili che se seguiti consentiranno di prendere una decisione con maggiore consapevolezza.

La sede

Sembra banale, ma avere una sede è sinonimo di serietà in questo campo perché significa che si fondano le radici sul territorio e radici profonde, scegliendo di investire in una struttura e in attrezzature, e quindi guardare al futuro.

Il CV dell'insegnante, ma non solo

Quando si parla dell'insegnante sicuramente la sua storia personale fa la differenza, e così sarà importante controllare il Curriculum Vitae di questa persona. Tuttavia non basta, infatti si può essere bravissime ballerine ma non sapere insegnare, ecco perché controllare l'esperienza nel campo dell'insegnamento è altrettanto importante.

Il costo

Ovviamente ogni scuola ha il proprio costo, però considerate che quello che state facendo fare a vostra figlio o figlio non è una competizione, ma un'attività educativa per farlo crescere. Quindi il costo è legato all'ambiente e non è detto che se pagate di più imparerà di più per forza, perché potrebbe essere che si trovi in mezzo a figlie e figli educati alla competizione a tutti i costi, il ché non è mai buono per un bambino o una bambina che devono crescere.

Corsi di danza classica a Modena

Officina Danza Studio

Centro La Fenice

La Capriola

STED Modena

Talentho

Scuola Danza Balancé

Ohana