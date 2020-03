Dove trovare corsi di formazione gratuiti finanziati dal Comune di Modena?

Se stai cercando un corso di formazione gratuito finanziato dal Comune di Modena devi sapere che sono numerosi. Ecco allora tutti quelli che ad oggi sono offerti:

Informatica Base - Corsi gratuiti per tutti

Alimentaristi - attestato di formazione per operatori del settore alimentare

Autoimpegno e avvio di impresa - corsi gratuiti per disoccupati

Informatica Pacchetto Office - corso gratuito per disoccupati

Formazione per lo spettacolo dal vivo, il cinema e l'audiovisivo

Formazione per l'inserimento lavorativo a fronte di imprese che hanno siglato accordi per nuove assunzioni - Percorsi per non occupati, finanziati con risorse del Fondo sociale europeo, volti a favorire ed accompagnare l’inserimento lavorativo delle persone a fronte di un fabbisogno di nuove professionalità e di nuove competenze.

Formazione di nuove competenze per nuova occupazione - Percorsi per non occupati, finanziati con risorse del Fondo sociale europeo per favorire ed accompagnare l’inserimento lavorativo delle persone in imprese con specifiche esigenze occupazionali

Formazione che rilascia un certificato di competenze o di qualifica professionale