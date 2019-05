Corsi di fotografia a Modena: come scegliere il migliore

La fotografia prima ancora di partire dalla tecnologia a disposizione è una passione, e lo si vede tra coloro che fotografano ciò che li circonda come farebbero con uno smartphone, e chi invece ha la pazienza di attendere il momento giusto per lo scatto giusto.

Come scegliere uno corso di fotografia

Investire tempo e denaro in un corso è una scelta che deve essere sempre ponderata, ed è necessario che le proprie aspettative siano soddisfatte. Per capirlo bisogna prima di tutto comprendere che la fotografia è un desiderio interiore che vuole essere espresso, e quindi un corso deve essere prima di tutto capace di far crescere la persona. A ciò si lega poi la tecnica, che è spesso la prima motivazione per cui ci si iscrive ad un corso simile.

I corsi di fotografia non sono tutti uguali ed è necessario fare dei distinguo così da non essere insoddisfatti alla conclusione del percorso forrmativo. Ecco allora le 8 regole da seguire per scegliere quello giusto:

E' preferibile affidarsi ad una scuola o ad uno studio che non fa della fotografia solo il proprio business, ma che è impegnato in progetti artistici; La qualità dell'insegnamento è ovviamente legata alla qualità dell'insegnate. Controllate sempre i CV dei docenti, ma ancora di più i giornali o i blog che parlano di loro. I bravi fotografi lo sono sia sui social, che nei concorsi o progetti; Più denaro non è sempre sinonimo di più qualità. Infatti, il costo è importante come fattore, ma non è legato per forza alla qualità di ciò che si apprende. Sempre meglio fare un confronto dei costi e chiedersi il perché qualcuno costa di più e qualcun'altro di meno; Non tutti i corsi rilasciano certificazioni, e non tutte le certificazioni hanno lo stesso peso. Considerate che un corso per essere tale deve darvi la possibilità di poter spendere quanto appreso nel mondo reale, e questo significa, in ambito artistico, di ottenere certificazioni che siano riconoscibili dalle aziende con cui collaborerete; Testimonianze e recensioni sono ovviamente la carta vincente, però fate attenzione perché se queste sono poche dovreste chiedervi se siano statisticamente affidabili.

Corsi di fotografia a Modena

Digital Camera School

Fondazione Fotografia Modena

Corso presso Il Tempo Ritrovato

AC Factory - Artistic & Creative Factory

Idee in circolo - Lefte - Vibra Club

Fotoclub Colibrì

Il cassetto dei sogni

Gruppo fotografico Ghirlandina Photography

Officina Progetto Fotografia - OPF

Salotto Magico - Arte Scienza e Fantasia Tel 3319069870