Corsi di lingua tedesca a Modena: dove trovarli a Modena

Hai desiderio di conoscere o approfondire la lingua tedesca? Si tratta di una scelta molto diffusa in Itlaia, sia per motivi lavorativi, dato che oggi la Germania è una delle nuove USA per gli italiani, ma anche per viaggiare, dato che la Germania è tra i Paesi più visitati del mondo a partire da Berlino, una delle capitali più frequentate dai turisti al mondo.

Come scegliere il corso di tedesco

Prima di tutto è necessario domandarsi da quale livello si parte, ovvero se si ha mai studiato la lingua o se forse è solo un ricordo delle medie, o al contrario se si ha raggiunto un buon livello e quindi è da migliorare.

Se non si conosce la lingua o la si conosce poco è necessario considerare di partire da zero, anche solo lo studio delle medie è a volte fuorviante perché sono passati molti anni, a volte decenni, e quindi ripartire da zero consente poi di apprendere più velocemente in futuro e facendo anche meno errori possibili. Da questo punto di vista le scuole che offrono corsi di base di tedesco sono più numerose.

Se si conosce già la lingua, al contrario, sarà necessario affidarsi a scuole che offrono corsi di peferzionamento o di miglioramento. Si tratta di corsi, spesso più dispendiosi di quelli base, che consentono poi di potersi accreditare per fare i test riconosciuti. Si tratta infatti del noto Esame del Goethe- Zertafikat che prevede i livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2.

Corsi di lingua tedesca a Modena

Associazione Istituto Germanico - Oxford School of Languages

Via Emilia Ovest, 111

Tel. 059/822172 - 059/821260

Sito

Email: info@oxfordlingue.it

British Centro di Lingue

Via Spallanzani, 39

Tel. 059/242151

Email: info@britishlingue.it

Sito

DaF - Scuola di lingua tedesca

Via Emilia Centro, 211

Tel. 059/212504

Email: info@DaF-modena.it

Sito

Hallo Servizi Linguistici Modena

Via Emilia Est, 911

Tel. 059/367291

Email: segreteria@hallomodena.it

Sito

IAL Emilia Romagna

Via Rainusso, 138/N

Tel 059/332592

Email: sedemodena@ialemiliaromagna.it

Sito

Inlingua Modena

Via Vellani Marchi, 50

Tel. 059/345066 - 059/345120 - 059/346130.

Email: info@inlinguamodena.it

Sito

Italiaper

Via Cavallerini, 20

Tel. 059/218376

Email: info@italiaper.com

Sito

Oxford School of Languages

Multicentro Europa - Via Emilia Ovest, 111

Tel. 059/821260

Email: info@oxfordlingue.it

Sito

Scioglilingua

Via Rainusso, 144

Tel. 059/8398230 - 346/3432467

Email: info.scioglilingua@gmail.com - segreteria@scioglilingua.info - scioglilingua@legalmail.it

Sito