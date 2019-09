Imparare il francese con un corso online

Volete imparare il francese, ma non avete tempo di frequentare un corso tradizionale ? Ecco allora i migliori corsi online che possono essere seguiti comodamente da casa tramite computer, smartphone e tablet.

Corsi gratuiti o con opzioni a pagamento, adatti a tutti, divertenti e facili che richiedono una manciata di minuti di studio al giorno.

Duolingo

Nella nostra rassegna troviamo anche Duolingo, uno dei migliori corso di inglese online di tipo gratuito. Una piattaforma che ha sviluppato un metodo d'insegnamento che richiede solo una manciata di minuti di studio al giorno (da 5 a 20) e adatta sia ai principianti che iniziano dalle basi, sia per chi vuole esercitarsi nella lettura, nella scrittura e nel parlato. Una piattaforma inoltre di facile utilizzo, disponibile anche per smartphone e tablet con Android e iOS.

Babbel

Babbel è uno dei corsi online più noti; una piattaforma che include alcune lezioni gratuite, ma che prevede la sottoscrizione di un abbonamento a partire da 9,95 euro per un mese. Si tratta di una completa piattaforma che include non solo lezioni di General English e di grammatica, ma anche Business English e corsi dedicati a particolari settori lavorativi, come ad esempio English for Hotel o English for Medical Professionals. Non mancano anche qui app dedicate per dispositivi mobili dotati di sistemi operativi Android e iOS, con la possibilità di ottenere un attestato al termine del corso.

Busuu

Busuu è un'altra piattaforma online che offre corsi per imparare la lingua francese ovunque vogliate:

Ripassi e ripetizione - metti alla prova la tua memoria delle parole e dei punti di grammatica più importanti delle lezioni precedenti.

Modalità offline - impara le lingue in qualsiasi momento, anche senza connessione internet. Scarica le lezioni in anticipo e sfrutta il tuo tempo libero al massimo.

Ricevi le correzioni dei madrelingua - completa gli esercizi alla fine di ogni lezione e ricevi i commenti dei madrelingua. Anche tu puoi aiutare gli altri a imparare la tua lingua nativa. Provaci!

Abafrance

L’Institut français offre un modo nuovo di apprendere la lingua, ovunque vi troviate! 100% qualità, 100% a distanza. Caratterizzata da un’interfaccia grafica intuitiva e coinvolgente, la piattaforma dell’Institut français offre un approccio moderno, pratico e flessibile per studiare da casa, dall’ufficio, in vacanza… Ovunque voi siate! Potrete organizzare liberamente il vostro tempo di studio ed essere affiancati dall’insegnamento di qualità di tutor-professore dell’Institut français. La formula è valida per tutti i livelli, dall’A1 (principiante) al B2 (avanzato).

