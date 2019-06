Corsi da sommelier a Modena e provincia

Sempre più persone si approcciano al mondo della formazione enologica con l'aspirazione di diventare sommelier con 21.500 sommelier presenti sul territorio italiano, numero che è sempre in crescita. Gli organismi più accreditati in questo campo sono:

FISAR = Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori

AIS = Associazione Italiana Sommelier

ONAV = Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino

Si tratta degli enti più accreditati per rilasciare qualifica di sommelier in Italia, poiché non esiste un albo professionale unico dei sommelier.

Come scegliere il miglior corso

Per chi si approccia per la prima volta al mondo della formazione enologica si troverà un po' spaesato innanzi a questa sigle, tuttavia le tre organizzazioni in realtà propongono corsi pressoché simili. La differenza spesso consiste nell'area geografica in cui ci si trova che fa la differenza per futuri sviluppi professionali personali.

Il costo

Il costo dei questi corsi varia a seconda del livello che si vuole raggiungere e dal tipo di organizzazione scelto. Tuttavia ogni livello ha un costo medio che si aggira intorno ai 500 - 600 euro e per diventare sommelier la cifra è poco inferiore ai 2000 euro.

Il percorso formativo

Il percorso formativo è composto da tre livelli, di cui il primo è legato molto alle conoscenze tecniche di produzione enologica, il secondo alle tipologie di vini italiani e mondiali, mentre il terzo affronta l'abbinamento cibo-vino. A conclusione dei primi due livelli vi è un esame scritto, mentre per ottenere la certificazione di Sommelier di terzo livello, quindi la vera qualifica di sommelier, va superata insieme alla prova scritta anche un esame orale e pratico.

Corsi Sommelier a Modena e provincia

AIS Emilia

Corsi ASPI

Corsi AIES