Corso videomaker Modena: come diventare professionista dei video

Quella del videomaker è una professione sempre più richiesta dal mercato a seguito del crescente numero di utenti che affollano i social network, e poiché questi ultimi sono diventati sempre più video first. Le potenzialità del video, in termini di comunicazione ma anche di vendita, sono di gran lunga superiori a quelle di una immagine o di un testo, e questo è sempre più chiaro alle aziende che cercano tuttavia non videomaker amatoriali, ma professionisti.

Ecco perché scegliere un corso da videomaker è saggio rispetto ad un'offerta di lavoro sempre più ampia e un numero ancora oggi limitato di veri professionisti. E questo è un gran vantaggio rispetto ad altre professioni che sono sì richieste, ma le persone capaci per quel ruolo sono di più.

Partire da videocamera e formazione online

Per capire se diventare videomaker è il tuo sogno è necessario partire dall'acquisto di un dispositivo che registri video, inizialmente va bene anche uno smartphone, ma poi se c'è passione una videocamere o una gopro possono essere il passaggio successivo.

Anche la formazione iniziale può avvenire in modo gratuito online, grazie ai numerosi video su YouTube dove vengono spiegate le basi di questa professione. Infatti acquistando i primi programmi di montaggio video amatoriali, alcuni dei quali sono anche gratuiti, si può iniziare a fare le prime esperienze nel campo.

La formazione professionale

Il salto di qualità avviene non solo quando la strumentazione tecnica e softweristica è avanzata, ma anche quando le competenze personali sono altrettanto avanzate. Il professionista infatti si distingue dall'amatoriale per il fatto che sa essere un ottimo problem solver sia durante l'ideazione, che sul set, così come nel montaggio e post-produzione.

Corsi per videomaker a Modena

ISCOM - Modena

Corso Premiere

MacFormazione

Corso Montaggio Video Istituto Gamma