Soft skills per fare impresa: dove apprenderle a Modena

Se un tempo il posto fisso era una certezza, oggi non è più così, e soprattutto si paga il pegno di un posto non fisso e retribuito meno rispetto alle aspettative di chi iniziò a lavorare negli anni '80 e '90. A tal proposito aprire un'attività d'impresa cosente, a fronte di un rischio che di cui essere consapevoli, gestire una propria azione sul mercato senza subire le scelte di un capo in termini sia di azioni che economici.

Ecco perché sempre più persone aprono partite iva per attività di libero professionista, ma anche di imprenditore. A volte si tratta di professionisti che si rendono indipendenti dalla propria azienda svolgendo la libera professione e portando con sé la professionalità appresa, ma in altri casi è una scelta presa da giovani imprenditori che vogliono aprirsi un'opportunità per il futuro in base per esempio agli studi superiori o universitari.

A tal proposito possedere soft skills è fondamentale per poter avviare qualsiasi attività d'impresa o di libero professionista. Infatti per soft skills si intendono quelle competenze trasversali ai ruoli e ai settori, ma anche agli obiettivi, che si focalizzano sulla crescita personale in vari ambiti, come quelli organizzativi, personali e relazionali.

Alcuni di questi ambiti sono:

Tecniche di vendita

Parlare in pubblico

La gestione dei collaboratori: team building

Creatività e problem solving

Resilienza

Gestione del tempo

Lavorare per obiettivi

I corsi per apprendere soft skills imprenditoriali a Modena

ISCOM - Modena

FORMart

Demetra Formazione