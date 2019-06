Corsi di teatro a Modena: i percorsi disponibili e a chi rivolgersi

La passione per la recitazione è qualcosa che nasce spesso da piccoli e si coltiva nel tempo, tuttavia sempre più persone durante le superiori o l'università o anche durante il post-scolastico si avvicinano a questo mondo incuriositi. La recitazione è un percorso che va al di là della performance che siamo abituati a vedere sul palco, ma si tratta di una vera e propria trasformazione della persona che riesce a controllare meglio il proprio corpo, la propria spontaneità, la propria mentalità, il tempo di esecuzione, il senso del pathos e tanti altri elementi che migliorano prima di tutto chi frequenta questi corsi.

Come scegliere un buon corso di teatro

1. Questione emotiva

Prima di tutto si riconosce una buona scuola di teatro dal fatto che prima ancora di pagare una retta si entra in contatto con il o i docenti. Infatti, molto spesso si sceglie di fare questi corsi per superare ostacoli come la timidezza, il parlare in pubblico, ma anchce traumi emotivi. Per questo motivo è necessario prima di tutto consultarsi con chi poi vi seguirà.

2. Il Programma

I corsi possono avvenire in un unico anno oppure su più anni. Nel primo caso si tratta di percorsi adatti a chi ha già frequentato in precedenza corsi base di teatro e che vuole o rinfrescare le proprie abilità oppure approfondire certi aspetti. Mentre il programma pluriennale è più adatto a chi non ha mai fatto corsi di teatro o solo qualche ora sul palco, perchè consente di fare quell'evoluzine che ci si aspetta.

3. Il CV degli insegnanti

Chi insegna deve avere già sperimentato sulla sua pelle quanto va a proporre. E' qualcosa che ripetiamo molto spesso in questa rubrica sulla Formazione, perché infatti in mondi così legati all'arte, l'esperienza è fondamentale per fare la differenza tra un buon docente e un docente mediocre. Anche se ricordiamo sempre che chi sa fare, non è detto che sappia insegnare. Quindi come sempre controllate i consigli degli studenti che hanno già affrontato il corso anni prima.

4. La location

A differenza di quanto avviene 4 Ristoranti il voto sulla location non serve per mettere in competizione i partecipanti, ma per capire la qualità dell'offerta formativa. Infatti, sarà necessario prima di tutto che vi sia un teatro, o all'interno della scuola o che sia convenzionato con la scuola, perché altrimenti sarebbe come iscriversi ad un corso di calcio ma non trovi i campetti. Inoltre, la presenza di più aule è sempre un buon segno perché significa che vi sono più corsi, più giro e investono di più sui docenti.

I corsi di teatro a Modena

Atto Zero - Teatro Musica Danza

I corsi disponibili

Via Niccolò Biondo

info@attozero.it

059 4825014

349 3927689

Teatro Nero di Modena

La brochure

Indirizzo: Via Bolzano 31

Telefono: +39 349 1476756 (0re 12-20)

Email: info@teatronero.com

Teatro Michelangelo

Scuola di Teatro

Indirizzo: Via Pietro Giardini 255, 41124, Modena

Telefono: 059 343662

Email: info@teatromichelangelo.com

Teatro dei Venti

I corsi disponibili

Via San Giovanni Bosco, 150

Telefono: +39 059 7114312

Mobile: +39 389 7993351

E-mail info@teatrodeiventi.it

Centro Musica

Via Morandi, 71 - Modena - MO

Telefono: 059/2034810

E-Mail: cmusica@comune.modena.it

Sito: http://www.musicplus.it

Orario: La segreteria e lo sportello informativo del Centro Musica sono aperti da lunedì a sabato 10.00-13.00; da lunedì a giovedì 14.30-18.30

La Tenda

Viale Molza - angolo Viale Monte Kosika - Modena - MO

Telefono: 059/2034810

E-Mail: latenda@comune.modena.it

Sito: http://www.comune.modena.it/latenda

Orario: La Tenda osserva un periodo di chiusura estiva dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, fatti salvi eventi di particolare importanza.