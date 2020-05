Didattica a distanza. Prorogato il termine per acquisto materiali con la Carta del docente

Il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina ha annunciato che sarà possibile per i docenti acquistare con la Carta del docente prodotti digitali per la didattica a distanza fino al 31 Luglio 2020. Tra i prodotti che si possono acquistare troviamo tablet, computer, microfoni, webcam, hotspot portatili, scanne e penne touch screen.

La concessione dell'acquisto prolungato fino a fine Luglio denota un sempre maggior interessamento da parte del Ministero dell'Istruzione verso una digitalizzazione della didattica, o per lo meno di un sistema misto che possa, casomai il virus dovesse tornare in Autunno, rendere il sistema scolastico italiano già pronto.

La Carta del docente, disponibile per gli insegnanti di ruolo, dà accesso ad un bonus di 500 euro all'anno utilizzabile per l'aggiornamento professionale e per la didattica. Fino al 31 lugio, dunque sarà possibile acquistare webcam, scanner, microfoni, penne touch screen e hotspot portatili. Tutti dispositivi indispensabili per creare delle dirette streaming, per mettersi in contatto con gli studenti ed inviare loro materiale.

Tali prodotti si andranno ad aggiungere a quelli già acquistabili con Carta del docente, ossia personal computer, tablet, notebook ed e-book reader.