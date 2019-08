Corso regionale sui Big Data per neolaureati 2019-2020

L'Emilia-Romagna propone ai giovani che escono dall’università competenze chiave da spendere nella ricerca di un’occupazione e, allo stesso tempo, per introdurre nelle imprese competenze altamente innovative che generino nuove opportunità di competitività su scala globale. L'investimento conferma l’impegno della Regione nel rendere disponibile un’offerta formativa diffusa per permettere alle persone che hanno terminato un percorso universitario di acquisire le conoscenze e le competenze per gestire la complessità, sviluppare il pensiero critico, adottare nuovi paradigmi decisionali, saper accedere ed utilizzare dati e informazioni.

La seconda edizione sarà avviata nell’autunno 2019 con una proposta formativa di 8 percorsi articolati nell’aree di provenienza dei candidati fino ad un totale di 480 ore di formazione.

Offerta formativa percorsi sui big data

Marketing analytics & business intelligence

Data journalism & ethics

Tecnologie e software di data science

Strumenti di data analysis e visualization

Artificial intelligence & machine learning

Applicazioni di deep learning

Internet of things e analisi predittiva

Project work settoriale

Per informazioni

Formindustria Emilia-Romagna Soc. Cons. a r.l.

Referente: Maria Guida

tel. 051 6449194

e-mail: info@formindustria.it