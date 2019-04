Discipline scientifiche: lauree triennali offerte da UniMoRe

Sempre più giovani oggi scelgono l'università come percorso formativo post-diploma, eppure sono sempre più quelli che nei primi anni di accesso al mondo universitario scelgono di cambiare corso o persino area di interesse.

In questi anni l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UniMoRe) si è distinta per capacità di innovarsi e ampliare la propria offerta didattica, tanto nel 2018 è stata inclusa dal Times Higher Education tra i 400 Atenei più importanti al mondo ed è oggi quinta nelle classifiche Censis delle grandi università.

Chimica

Corso di laurea triennale a numero chiuso. I laureati in Chimica possiedono un'adeguata conoscenza degli aspetti teorici e sperimentali della chimica di base e del metodo scientifico, sono in grado di applicare le principali tecniche di indagine chimica alla risoluzione di problemi standard e sono capaci di operare con un buon grado di autonomia e di lavorare in gruppo. I laureati in Chimica trovano occupazione in ambito industriale e nei laboratori di ricerca, di controllo e di analisi, svolgendo mansioni prevalentemente tecniche. Possono svolgere attività libero-professionali, superando l'esame di abilitazione e iscrivendosi all'albo dei Chimici, Sezione B.

Fisica

Corso di laurea in fisica ad accesso libero. Lo studio della Fisica aiuta a sviluppare una mente logico/matematica, la capacità di modellizzare e risolvere problemi complessi, le competenze informatiche e di laboratorio. Più della metà dei laureati in fisica lavora in settori industriali ad alta tecnologia, principalmente nei laboratori di ricerca e sviluppo delle imprese ad alto contenuto tecnologico, i laboratori di certificazione di qualità e di misure ambientali, nei centri di elaborazione dati.

Informatica

Corso di laurea in informatica ad accesso libero. I laureati in Informatica trovano immediato impiego come progettisti/sviluppatori di applicazioni software (in primis) e come amministratori di reti e di sistemi. Entrambi gli impieghi possono essere svolti per aziende produttrici di software, pubbliche amministrazioni o aziende non ICT medio/grandi con unità interne di personale informatico. Le competenze acquisite, in particolare su strumenti open source, e l'esperienza di sviluppo di progetti all'interno degli insegnamenti consentono ai laureati di intraprendere anche attività libero professionali e di consulenza.

Matematica

Corso di laurea in matematica ad accesso libero. Il percorso naturale dello studio della Matematica prosegue nei Corsi di Laurea Magistrale in Matematica, per specializzarsi nelle attività dell'Insegnamento, della Matematica Applicata o della Ricerca Scientifica, oppure nei Master di I livello. Per quanto riguarda l'accesso al mondo del lavoro, circa la metà dei laureati in Matematica è impiegata nel campo dell'insegnamento della Matematica e della diffusione della cultura scientifica. L'altra metà svolge prevalentemente compiti tecnici o professionali qualificati di supporto alle attività dell'industria, della finanza, dei servizi e nella pubblica amministrazione.

Scienze geologiche

Corso di laurea in scienze geologiche ad accesso libero. Finalità generale del Corso di Laurea è quella di preparare laureati professionalmente capaci e idonei a partecipare in modo consapevole e da protagonista alle scelte sull'uso delle risorse ambientali e a valutare con competenza i risultati del sapere scientifico e tecnologico. La laurea di primo livello consente, dopo il superamento dell'Esame di Stato, l'iscrizione all'Albo Professionale dei Geologi e di esercitare la professione con la qualifica di Geologo junior. Figure professionali di riferimento sono quelle di operatore specializzato nella raccolta e gestione di dati geologici, nel monitoraggio dell'ambiente, del territorio e delle sue risorse, nella esplorazione, gestione e sfruttamento di risorse naturali, nella attività analitica di laboratorio su materiali naturali e geomateriali.

Scienze Naturali

Vi è una significativa domanda di formazione dagli Enti locali e dal mondo della divulgazione scientifica che tratta di problematiche ambientali. La laurea consente di accedere agli ambiti professionali: Tecnici del controllo ambientale, Tecnici agronomi e forestali, Guide e accompagnatori specializzati, Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale e assimilati, Tecnici dei musei, delle biblioteche e assimilati. Consente l'iscrizione agli albi professionali e l'esercizio delle relative professioni: ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Sezione B-settore pianificazione (titolo di pianificatore junior); ordine dei biologi, Sezione B (titolo di biologo junior).